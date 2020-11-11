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The Nominees For The 2020 Soul Train Music Awards Are In & H.E.R. Is Leading The Pack

BET Hip Hop Awards 2020

Source: 2020HHA / Getty

Today, BET announced the nominees for the 2020 Soul Train Awards and some of your faves made the cut.

Tisha Campbell and Tichina Arnold will return as third-time hosts this year, celebrating the best in Soul, R&B, and Hip Hop from icons and rising stars alike. This year’s show will air November 29 at 8 p.m. EST and will feature an “exciting lineup of unforgettable performances including special moments and appearances by some of the brightest stars in Black culture and entertainment,” a press release states.

As far as nominations go, H.E.R. leads the pack with eight nominations, while Beyoncé and Young Thug received six. We’re also excited about Giveon, Victoria Monét, and Layton Greene being up for Best New Artist. Chloe x Halle also earned several nominations and will go up against mentor and boss Beyoncé for Best Dance Performance.

Internationally, the 2020 Soul Train Awards Presented By BET will simulcast on BET Africa on November 29, 2020, at 3:00AM CAT; BET France on December 1, 2020 at 9:50PM CET; and BET UK and BET South Korea on December 2, 2020 at 9:00PM GMT and 9:00PM KST, respectively.

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BEST NEW ARTIST

GIVEON

LAYTON GREENE

LONR.

SAINT JHN

SNOH AALEGRA

VICTORIA MONÉT

SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD

BRANDY

FANTASIA

KELLY ROWLAND

LEDISI

MONICA

PJ MORTON

BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST

ALICIA KEYS

BEYONCÉ

BRANDY

H.E.R.

JHENÉ AIKO

SUMMER WALKER

BEST R&B/SOUL MALE ARTIST

ANDERSON .PAAK

CHARLIE WILSON

CHRIS BROWN

PJ MORTON

THE WEEKND

USHER

BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

BEBE WINANS

KIRK FRANKLIN

KORYN HAWTHORNE

MARVIN SAPP

PJ MORTON

THE CLARK SISTERS

RHYTHM & BARS

CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP

DABABY FEAT. RODDY RICCH – ROCKSTAR

DJ KHALED FEAT. DRAKE – POPSTAR

DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER

MEGAN THEE STALLION – SAVAGE

RODDY RICCH – THE BOX

SONG OF THE YEAR

BEYONCÉ – BLACK PARADE

CHLOE X HALLE – DO IT

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY

H.E.R. FEAT. YG – SLIDE

SUMMER WALKER & USHER – COME THRU

USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME

ALBUM OF THE YEAR

BRANDY – B7

CHLOE X HALLE – UNGODLY HOUR

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – SLIME & B

JHENÉ AIKO – CHILOMBO

SUMMER WALKER – OVER IT

THE WEEKND – AFTER HOURS

THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD

BLACK PARADE – WRITTEN BY: AKIL KING, BEYONCÉ KNOWLES CARTER, BRITTANY CONEY, DENISIA ANDREWS, DEREK JAMES DIXIE, KIM “KAYDENCE” KRYSIUK, RICKIE CASO TICE, SHAWN CARTER, STEPHEN BRAY (BEYONCÉ)

DO IT – WRITTEN BY: CHLOE BAILEY, HALLE BAILEY, SCOTT STORCH, VICTORIA MONÉT, VINCENT VAN DEN ENDE, ANTON KUHL (CHLOE X HALLE)

GO CRAZY – WRITTEN BY: CAMERON DEVAUN MURPHY, CHRISTOPHER BROWN, DOUNIA AZNOU, JEFFREY LAMAR WILLIAMS, JOHNNY KELVIN, KANIEL CASTANEDA, OMARI AKINLOLU, ORVILLE HALL, PATRIZIO PIGLIAPOCO, PHILLIP PRICE, SAID AZNOU, SORAYA BENJELLOUN, TRÈ  SAMUELS, TURRELL SIMS, WAYNE SAMUELS, ZAKARIA KHARBOUCH (CHRIS BROWN & YOUNG THUG)

I CAN’T BREATHE – WRITTEN BY: H.E.R. (H.E.R.)

PLAYING GAMES – WRITTEN BY: SUMMER WALKER, BRYSON TILLER, LONDON HOLMES, KENDALL ROARK BAILEY, CAMERON GRIFFIN, AUBREY ROBINSON, BEYONCÉ KNOWLES, KELENDRIA ROWLAND, LETOYA LUCKETT, LATAVIA ROBERSON, LASHAWN DANIELS, FRED JERKINS III, RODNEY JERKINS (SUMMER WALKER FEAT. BRYSON TILLER)

SLIDE – WRITTEN BY: CHARLES CARTER, ELIJAH DIAS, H.E.R., JERMAINE DUPRI, KEENON DAEQUAN RAY JACKSON, ROGER PARKER, RON LATOUR, SHAWN CARTER, STEVEN ARRINGTON, TIARA THOMAS, WAUNG HANKERSON (H.E.R. FEAT. YG)

BEST DANCE PERFORMANCE

BEYONCÉ, SHATTA WALE &  MAJOR LAZER – ALREADY

CHLOE X HALLE – DO IT

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY

DANILEIGH FEAT. DABABY – LEVI HIGH

MISSY ELLIOTT – WHY I STILL LOVE YOU

TEYANA TAYLOR – BARE WIT ME

BEST COLLABORATION

CHRIS BROWN FEAT. YOUNG THUG – GO CRAZY

H.E.R. FEAT. YG – SLIDE

NE-YO FEAT. JEREMIH – U 2 LUV

SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN

SUMMER WALKER & USHER – COME THRU

USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME

VIDEO OF THE YEAR

BEYONCÉ, BLUE IVY, SAINT JHN & WIZKID – BROWN SKIN GIRL

CHLOE X HALLE – DO IT

CHRIS BROWN – GO CRAZY FEAT. YOUNG THUG

H.E.R. – SLIDE FEAT. YG

LIZZO – GOOD AS HELL

SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN

bet , H.E.R. , Newsletter , soul train awards

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