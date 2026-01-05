Subscribe
Close
Entertainment

Famous Members Of Kappa Alpha Psi

Published on January 5, 2026
Comment

Share this

Share this link via

Or copy link

Fraternities and Sororities Graphics

Source: Creative Services / iONEDigital

The Fraternity of Kappa Alpha Psi, Inc. was founded on January 5, 1911 on the campus of Indiana University Bloomington by Marcus Peter Blakemore, Paul Waymond Caine, George Wesley Edmonds, Guy Levis Grant, Edward Giles Irvin, and John Milton Lee.

The Fraternity has over 125,000 members with 700 undergraduate and alumni chapters in nearly every state of the United States, and international chapters in Nigeria, South Africa, the West Indies, the United Kingdom, Germany, Korea and Japan.

Motto: “Achievement in Every Field of Human Endeavor.”

Colors: Crimson and Cream

Symbol: Diamond

Also See:

Famous Members Of Alpha Phi Alpha

Famous Members Of Alpha Kappa Alpha

 

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

1. Penny Hardaway

Penny Hardaway

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

2. Stan Lathan

Stan Lathan

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

3. Marc Lamont Hill

Marc Lamont Hill

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

4. Colin Kaepernick

Colin Kaepernick

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

5. John Singleton

John Singleton

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

6. Cedric The Entertainer

Cedric The Entertainer

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

7. Montell Jordan

Montell Jordan

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

8. Marvin Sapp

Marvin Sapp

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

9. Bill Russell

Bill Russell Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

10. Oscar Robertson

Oscar Robertson Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

11. Wilt Chamberlain

Wilt Chamberlain Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

12. Kedar Massenburg

Kedar Massenburg Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

13. Robert L. Johnson

Robert L. Johnson Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

14. Smokie Norful

Smokie Norful Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

15. Lecrae

Lecrae Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

16. Booker T Jones

Booker T Jones Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

17. Byron Cage

Byron Cage Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

18. Tavis Smiley

Tavis Smiley Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

19. Ryan Clark

Ryan Clark Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

20. Chris Canty

Chris Canty Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

21. Chris Broussard

Chris Broussard Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

22. Y’lan Noel

Y'lan Noel Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

23. Max Julien,

Max Julien, Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

24. John Marshall Jones

John Marshall Jones Source:Getty

=

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

25. Lance Gross

Lance Gross Source:Getty

Famous Members Of Kappa Alpha Psi was originally published on woldcnews.com

Stories From Our Partners

    More from Global Grind

    You May Also Like

    Delta Sigma Theta Founders' Day 2026

    BadDST Deltas In The Land! A Gallery Of Devastating Divas Serving Looks While Setting Standards In The Divine Nine

    Bossip
    83rd Annual Golden Globe Awards - Press Room

    Teyana Taylor Responds To Critics Calling Her 'One Battle After Another' Character Over-Sexualized: 'Are We Watching The Same Film?'

    Bossip
    Kerouac's Road: The Beat Of A Nation World Premiere At Tribeca Festival

    John Forté, Fugees Affiliate & Rapper, Reportedly Dies At 50

    Hip-Hop Wired
    Ice Cube Performs At Stockton Arena

    Daz Dillinger Asks Fans To Give Kurupt Well Wishes, References Health Concerns

    Hip-Hop Wired
    Trending
    In this photo illustration, a Netflix logo is seen
    7 Items
    Entertainment  |  Shannon Dawson

    What’s Black On Netflix Jan. 2026?

    Comment
    Golden State Warriors v Los Angeles Clippers
    30 Items
    Entertainment  |  Nick Cottongim

    Ranking The NBA’s Richest Owners From Top To Bottom

    Comment
    Cincinnati Bengals v Philadelphia Eagles - NFL Preseason 2025
    16 Items
    Entertainment  |  Davonta Herring

    Throwing Their Names Into The History Books: Meet The 16 Black Starting Quarterbacks In The NFL In 2025

    Comment
    The Morning Show S3 Key Art
    Entertainment  |  Sammy Approved

    Apple TV+ Renews ‘The Morning Show’ For Season 5

    Comment
    Relationship Goals Photo
    Entertainment  |  Davonta Herring

    Relationship Goals Movie: Kelly Rowland And Method Man Star In New Romantic Comedy

    Comment

    Global Grind

    Quick Links

    Legal

    Subscribe
    Close