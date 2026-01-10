Subscribe
Famous Members Of Phi Beta Sigma

Published on January 10, 2026
Fraternities and Sororities Graphics

Source: Creative Services / iONEDigital

Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. was established on January 9, 1914, at Howard University by three visionary students: A. Langston Taylor, Charles I. Brown, and Leonard F. Morse. Committed to their mission, the founders aimed to create a Greek-letter fraternity that would embody the core principles of brotherhood, scholarship, and service.

The fraternity shares a close connection with Zeta Phi Beta Sorority, Inc., a sister organization that it helped to establish. Together, the two organizations promote shared values and collaborate on initiatives that uphold their foundational ideals.

Phi Beta Sigma’s motto, “Culture For Service and Service For Humanity,” reflects its dedication to making a positive impact on communities worldwide. Its official colors, Royal Blue and Pure White, symbolize unity and excellence, while the dove serves as a meaningful symbol for the fraternity.

Since its founding, Phi Beta Sigma has grown into a dynamic organization that advances education, leadership, and service. Its legacy continues to inspire individuals to work toward a better society through collective action and a commitment to lifelong learning.

Famous Members Of Phi Beta Sigma was originally published on woldcnews.com

1. Dr. Howard Fuller

A civil rights activist and education reformer, has dedicated his career to empowering families through equitable education.

2. Edward “Special Ed” Archer

A hip-hop legend, has influenced music and culture for over three decades, producing for icons like Tupac Shakur.

3. Leon Robinson

An actor and musician, is celebrated for his roles in classics like The Five Heartbeats and Cool Runnings.

4. Dr. George Koonce

A Super Bowl champion and academic leader, inspires as one of the few NFL players to earn a PhD.

5. Fred Hammond

A Grammy-winning gospel artist, revolutionized urban praise and worship music.

6. Dr. John K. Pierre

Chancellor of Southern University Law Center, has advanced diversity and innovation in legal education.

7. Dave “Unk” Huie

A marketing entrepreneur exemplifies service through philanthropy.

8. Dr. DeForest B. Soaries Jr.

A pastor and financial wellness advocate, empowers communities through his bestselling books and radio show.

 

9. Jerry Rice

Jerry Rice

Original Chapter: Delta Phi (Mississippi Valley State Univ.)

10. Al Roker

Al Roker

Honorary

11. Terrence Howard

Terrence Howard

Honorary

12. Blair Underwood

Blair Underwood

Honorary

13. Harry Belafonte

Harry Belafonte

Honorary

14. Rep. John Lewis

Rep. John Lewis

Lambda Sigma
(Atlanta)

15. Emmitt Smith

Emmitt Smith

Zeta Kappa
(University of Florida)

16. Richard Sherman

Richard Sherman Source:Getty

Beta Tau
(Stanford Uni.)

17. Hines Ward

Hines Ward Source:Getty

Zeta Nu
(University of Georgia)

18. Lou Brock

Lou Brock Source:Getty

Rho
(Southern University)

19. Ryan Howard

Ryan Howard Source:Getty

Rho Chi
(SW Missouri State University)

20. Willis Reed

Willis Reed Source:Getty

Xi
(Grambing State University)

21. Apollo Crews

Apollo Crews Source:Getty

Kappa Zeta
(Auburn University)

22. Mike London

Mike London Source:Getty

Mu Omicron
(University of Richmond)

23. Bill Clinton

Bill Clinton Source:Getty

Honorary

24. Dr. George Washington Carver

Dr. George Washington Carver Source:Getty

Gamma Sigma
(Tuskegee, Alabama)

25. James Weldon Johnson

James Weldon Johnson Source:Getty

Psi
(Clark Atlanta Univ.)

26. Congressman Elijah Cummings

Congressman Elijah Cummings Source:Getty

Honorary

27. Harold Washington

Harold Washington Source:Getty

Upsilon Sigma
(Chicago)

28. Warren Ballentine

Warren Ballentine Source:Radio One Digital

Iota Nu Sigma
(Chicago, Illinois)

29. Benjamin Chavis Muhammad

Benjamin Chavis Muhammad Source:Getty

Honorary

30. Huey P. Newton

Huey P. Newton Source:Getty

Beta Tau
(UC Berkeley)

31. Asa Philip Randolph

Asa Philip Randolph Source:Getty

Iota Sigma
(Richmond, Virginia)

32. Al Sharpton

Al Sharpton Source:National News Network/Al Sharpton

Honorary

33. Armstrong Williams

Armstrong Williams Source:Getty

Eta Alpha
(South Carolina State Univ.)

34. King Bach

King Bach Source:Getty

Mu Epsilon
(Florida State University)

35. J. Anthony Brown

J. Anthony Brown Source:Getty

Eta Beta Sigma
(Nashville, Tennessee)

36. Kurt Carr

Kurt Carr Source:TWENTY 8 PHOTOGRAPHY

Zeta Lambda
(Univ., of Connecticut)

37. Bootsy Collins

Bootsy Collins Source:Getty

Honorary

38. Combat Jack

Combat Jack Source:Getty

Kappa Xi (Cornell University)

39. Reginald Hudlin

Reginald Hudlin Source:Getty

Honorary

40. Flex Alexander

Flex Alexander Source:Getty

Kappa Delta Sigma
(San Francisco)

41. Ramsey Lewis…

Ramsey Lewis... Source:Getty

Honorary

42. Ben Vereen

Ben Vereen Source:WENN

Honorary

43. Verdine White

Verdine White Source:Getty

Honorary

44. Malik Yoba

Malik Yoba Source:Getty

Honorary

