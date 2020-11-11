The Nominees For The 2020 Soul Train Music Awards Are In & H.E.R. Is Leading The Pack

Today, BET announced the nominees for the 2020 Soul Train Awards and some of your faves made the cut.
Tisha Campbell and Tichina Arnold will return as third-time hosts this year, celebrating the best in Soul, R&B, and Hip Hop from icons and rising stars alike. This year’s show will air November 29 at 8 p.m. EST and will feature an “exciting lineup of unforgettable performances including special moments and appearances by some of the brightest stars in Black culture and entertainment,” a press release states.
As far as nominations go, H.E.R. leads the pack with eight nominations, while Beyoncé and Young Thug received six. We’re also excited about Giveon, Victoria Monét, and Layton Greene being up for Best New Artist. Chloe x Halle also earned several nominations and will go up against mentor and boss Beyoncé for Best Dance Performance.
Internationally, the 2020 Soul Train Awards Presented By BET will simulcast on BET Africa on November 29, 2020, at 3:00AM CAT; BET France on December 1, 2020 at 9:50PM CET; and BET UK and BET South Korea on December 2, 2020 at 9:00PM GMT and 9:00PM KST, respectively.
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BEST NEW ARTIST
GIVEON
LAYTON GREENE
LONR.
SAINT JHN
SNOH AALEGRA
VICTORIA MONÉT
SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD
BRANDY
FANTASIA
KELLY ROWLAND
LEDISI
MONICA
PJ MORTON
BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST
ALICIA KEYS
BEYONCÉ
BRANDY
H.E.R.
JHENÉ AIKO
SUMMER WALKER
BEST R&B/SOUL MALE ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHARLIE WILSON
CHRIS BROWN
PJ MORTON
THE WEEKND
USHER
BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
BEBE WINANS
KIRK FRANKLIN
KORYN HAWTHORNE
MARVIN SAPP
PJ MORTON
THE CLARK SISTERS
RHYTHM & BARS
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DABABY FEAT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FEAT. DRAKE – POPSTAR
DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
MEGAN THEE STALLION – SAVAGE
RODDY RICCH – THE BOX
SONG OF THE YEAR
BEYONCÉ – BLACK PARADE
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
H.E.R. FEAT. YG – SLIDE
SUMMER WALKER & USHER – COME THRU
USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME
ALBUM OF THE YEAR
BRANDY – B7
CHLOE X HALLE – UNGODLY HOUR
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – SLIME & B
JHENÉ AIKO – CHILOMBO
SUMMER WALKER – OVER IT
THE WEEKND – AFTER HOURS
THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD
BLACK PARADE – WRITTEN BY: AKIL KING, BEYONCÉ KNOWLES CARTER, BRITTANY CONEY, DENISIA ANDREWS, DEREK JAMES DIXIE, KIM “KAYDENCE” KRYSIUK, RICKIE CASO TICE, SHAWN CARTER, STEPHEN BRAY (BEYONCÉ)
DO IT – WRITTEN BY: CHLOE BAILEY, HALLE BAILEY, SCOTT STORCH, VICTORIA MONÉT, VINCENT VAN DEN ENDE, ANTON KUHL (CHLOE X HALLE)
GO CRAZY – WRITTEN BY: CAMERON DEVAUN MURPHY, CHRISTOPHER BROWN, DOUNIA AZNOU, JEFFREY LAMAR WILLIAMS, JOHNNY KELVIN, KANIEL CASTANEDA, OMARI AKINLOLU, ORVILLE HALL, PATRIZIO PIGLIAPOCO, PHILLIP PRICE, SAID AZNOU, SORAYA BENJELLOUN, TRÈ SAMUELS, TURRELL SIMS, WAYNE SAMUELS, ZAKARIA KHARBOUCH (CHRIS BROWN & YOUNG THUG)
I CAN’T BREATHE – WRITTEN BY: H.E.R. (H.E.R.)
PLAYING GAMES – WRITTEN BY: SUMMER WALKER, BRYSON TILLER, LONDON HOLMES, KENDALL ROARK BAILEY, CAMERON GRIFFIN, AUBREY ROBINSON, BEYONCÉ KNOWLES, KELENDRIA ROWLAND, LETOYA LUCKETT, LATAVIA ROBERSON, LASHAWN DANIELS, FRED JERKINS III, RODNEY JERKINS (SUMMER WALKER FEAT. BRYSON TILLER)
SLIDE – WRITTEN BY: CHARLES CARTER, ELIJAH DIAS, H.E.R., JERMAINE DUPRI, KEENON DAEQUAN RAY JACKSON, ROGER PARKER, RON LATOUR, SHAWN CARTER, STEVEN ARRINGTON, TIARA THOMAS, WAUNG HANKERSON (H.E.R. FEAT. YG)
BEST DANCE PERFORMANCE
BEYONCÉ, SHATTA WALE & MAJOR LAZER – ALREADY
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DANILEIGH FEAT. DABABY – LEVI HIGH
MISSY ELLIOTT – WHY I STILL LOVE YOU
TEYANA TAYLOR – BARE WIT ME
BEST COLLABORATION
CHRIS BROWN FEAT. YOUNG THUG – GO CRAZY
H.E.R. FEAT. YG – SLIDE
NE-YO FEAT. JEREMIH – U 2 LUV
SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN
SUMMER WALKER & USHER – COME THRU
USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME
VIDEO OF THE YEAR
BEYONCÉ, BLUE IVY, SAINT JHN & WIZKID – BROWN SKIN GIRL
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN – GO CRAZY FEAT. YOUNG THUG
H.E.R. – SLIDE FEAT. YG
LIZZO – GOOD AS HELL
SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN